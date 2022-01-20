Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında ve nereli? Dilara Aksüyek yaşı ve biyografisi

Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında ve nereli?

Dilara Aksüyek yaşı ve hayatı merak ediliyor. Merhamet dizisi ile ünlenen güzel oyuncu Dilara Aksüyek son olarak Baş Belası dizisinde rol almıştı. Dilara Aksüyek Hakan Sabancı ile adı anılması nedeniyle gündemde. Peki, Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek kimdir ve nereli? İşte hakkında merak edilenler...

20.01.2022 - 10:53 | Güncelleme: ABONE OL
Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında ve nereli? Dilara Aksüyek yaşı ve biyografisi

Dilara Aksüyek son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisinde Nazlı karakterine hayat vermişti. Dilara Aksüyek hayatı araştırılıyor. Peki, Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek dizileri ve filmleri

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki oyuncu Dilara Aksüyek Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

DİLARA AKSÜYEK PROJELERİ

TV Dizileri
Yıl Başlık Rolü Notlar
2012 Evlerden Biri Filiz Yardımcı Karakter
2013 Merhamet Şadiye Yardımcı Karakter
2014 Kadim Dostum Deniz Yardımcı Karakter
2015 Adı Mutluluk Dolunay Yardımcı Karakter
2015 Muhteşem Yüzyıl: Kösem Mahfiruze Sultan Yardımcı Karakter
2016 Mahrumlar Tanem Yardımcı Karakter
2017 İstanbullu Gelin İpek Boran Yardımcı Karakter
2020 Arıza Füsun Keskin Yardımcı Karakter

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kuzey Kore'de Kim'den endişelendiren açıklama
Kuzey Kore'de Kim'den endişelendiren açıklama
Time yazdı: Putin'in korktuğu adam
Time yazdı: Putin'in korktuğu adam
Donmak üzereyken bulup kurtardı
Donmak üzereyken bulup kurtardı
Eski Papa 16. Benediktus Almanya'da çocuk istismarına göz yummakla suçlandı
Eski Papa 16. Benediktus Almanya'da çocuk istismarına göz yummakla suçlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.