Dilara Aksüyek son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Baş Belası dizisinde Nazlı karakterine hayat vermişti. Dilara Aksüyek hayatı araştırılıyor. Peki, Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek dizileri ve filmleri

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek 24 Temmuz 1987 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki oyuncu Dilara Aksüyek Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

DİLARA AKSÜYEK PROJELERİ