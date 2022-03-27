'Baba'nın kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı

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Ay Yapım'ın 2023 sezonunda da devam edecek olan ve Salı akşamlarına damga vuran dizisi 'Baba'ya Dilara Aksüyek katıldı. Başarılı oyuncu, bir uçak kazasıyla hayatları değişen Saruhanlı ailesinin hikayesine bu hafta ekrana gelecek yeni bölümle birlikte dahil olacak.

Dilara Aksüyek

Aksüyek'in canlandıracağı 'Elif' karakterinin, 'Kadir' (Tolga Sarıtaş) ile yollarının nasıl kesişeceği merak konusu olurken, hikayenin dengelerini nasıl değiştireceği de heyecanla bekleniyor.

'Baba', heyecan dolu yeni bölümüyle salı akşamı ekrana gelecek. Yeni bölümden yayınlanan ön izleme sahnesinde İlhan ile Büşra'nın sürpriz yakınlaşması dikkat çekmişti. İkili arasında alevlenen aşk kıvılcımları heyecan dolu bir bölümün sinyallerini şimdiden veriyor.

'Baba'nın hikayesini Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, senaryosunu Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

Ay Yapım imzalı 'Baba', her Salı Show TV'de!

Dilara Aksüyek ve Tolga Sarıtaş