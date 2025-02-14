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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dilan ve Engin Polat çiftine 'azmettirme' suçundan beraat | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Polat çiftine 'azmettirme' suçundan beraat!

        Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın 'azmettirme' suçundan tutuksuz yargılandığı davada karar açıklandı. Hakim, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın delil yetersizliği nedeniyle beraatlarına hükmetti

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 14.02.2025 - 13:25 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:32
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        Polat çiftine 'azmettirme' suçundan beraat!
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        İstanbul Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezi, 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.

        8 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

        Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

        BERAATLERİNE HÜKMEDİLDİ

        Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ‘azmettirme’ suçundan tutuksuz yargılandığı davada karar açıklandı.

        Hakim, bütün sanıkların ‘mala zarar verme’ suçu yönünden haklarında düşme kararı verilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ise delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi. Öte yandan diğer sanıklara ise değişen oranlarda hapis cezası verildi.

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        #Dilan Polat
        #engin polat
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