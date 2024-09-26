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        Haberler Magazin Dilan Telkök ile Berkay Hardal'ın oğlu dünyaya geldi - Magazin haberleri

        Dilan Telkök ile Berkay Hardal'ın oğlu dünyaya geldi

        Dilan Telkök ile Berkay Hardal'ın bebekleri dünyaya geldi. Oğullarına Noyan adını veren çift, bebeklerinin yüzünü de gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 08:18 Güncelleme: 26.09.2024 - 08:18
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          Nisan ayında sosyal medya hesaplarından yayımladıkları fotoğraflarla bebek beklediklerini duyuran oyuncu çift; Dilan Telkök ile Berkay Hardal, bebeklerine kavuştu.

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          24 Eylül'deki doğum sonrası hastane odasında bebekleriyle birlikte çektirdikleri fotoğrafları yayımlayan Dilan Telkök ile Berkay Hardal, çocuklara Noyan adını verdi.

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          "EVİMİZİN NEŞESİ"

          Çift, mutluluklarını; "Evimizin neşesi, hoş geldin minik Noyan Hardal" sözleriyle ifade etti.

          Noyan ismi; Moğolca kökenli bir isim olup "kumandan, komutan, lider" anlamlarına gelir. Bu isim, tarihsel olarak Moğol kültürlerinde yüksek rütbeli askeri liderleri ve komutanları ifade etmek için kullanılmıştır. Noyan ismi, taşıdığı anlam itibarıyla güçlü, lider ruhlu ve otoriter kişilikleri simgeler.

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          Dilan Telkök ile Berkay Hardal, bebeklerinin yüzünü de gösterdi.

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