Gergin çift

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Köpeğini gezdirmesi için sevgilisine bırakan Dilan Çıtak Tatlıses, geri döndüğünde Dörtler'e serzenişte bulundu. İkili arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, gerginliğe neyin sebep olduğu öğrenilemedi.

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