Dilan Polat gözaltına alınmadan saatler önce paylaşmış! "Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır!"
Gelen son dakika bilgilerine göre kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile eşi Engin Polat, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Dilan Polat'ın polisler gelmeden saatler önce sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisi gündem oldu.
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Gelen son dakika bilgilerine göre İstanbul’da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alındı.
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Paylaşımları sebebiyle sık sık magazin camiasında adından söz ettiren Dilan Polat'ın gözaltına alınmadan saatler önce yapmış olduğu paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu.
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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerinde aramalar yapılmış ve bütün mal varlıklarına el konulmuştu.
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Fotoğraf: İHA
AA'da yer alan habere göre soruşturmada toplam 14 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Buna göre İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
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Fotoğraf: İHA
Sağlık kontrolünden sonra Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çift emniyete girişleri sırasında da soruları yanıtsız bıraktı.
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Fotoğraf: İHA
Dilan Polat, gözaltına alınmadan saatler önce sosyal medya hesabından ağlarken oğluna sarıldığı fotoğrafını paylaşıp üzerine "Vedalar ancak güzel yürekleri acıtır" şarkısını ekledi.
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İşte Dilan Polat'ın son paylaşımı...