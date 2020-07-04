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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz gün sevgilisi Levent Dörter ile birlikte görüntülendi. Tatlıses, ilerleyen dakikalarda yanındaki arkadaşının bebeğini kucağına alarak, oyunlar oynadı.

Şarkıcının bu halleri "Bebek provası mı yapıyor?" sorularını akıllara getirdi.

Öte yandan Dilan Çıtak, son zamanlarda babası İbrahim Tatlıses ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde yer alıyor. İbrahim Tatlıses, daha önce Kuşadası'ndan 7 çocuğuna da birer daire vereceğini açıklamıştı. Ancak Çıtak, kendisine ev verilmediğini söylemiş, İbrahim Tatlıses de, "Bize evrak gönderecekti, göndermedi o yüzden evi alamadı" ifadelerini kullanmıştı.

SERT SÖZLER

Şarkıcı, babasının bu sözlerine şu şekilde sert bir yanıt vermişti:

Ben ev, miras beklemiyorum. Çocuk evrakla yapılmıyor, hislerle yapılıyor, yani gerçekten bir his varsa ortada 'evrak geç geldi' denmez. Bu mazeret gibi gelmiyor bana, evrağın geç getirilmesi bir tek bana mı denk gelmiş.

"ADALETLİ OLMAK LAZIM"

Ben kalkıp, bir şeylerin peşine düşmedim. İnsanın salak yerine konması yanlış, adaletli olmak lazım, babam herkese çok yardımsever bir insandır. Yanındaki yardımcılara kadar verilen ev, '23 sene sonra barıştım' denilen çocuğa verilmiyorsa evrak bana suni geldi diyebilirim.