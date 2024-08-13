Dilan Çıtak'tan soyadından vazgeçme iması
Bir süredir babası İbrahim Tatlıses ile sorunlar yaşayan Dilan Çıtak, dikkat çeken bir mesaj yayımladı ve babasının soyadından vazgeçeceği yönünde bir imada bulundu; "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız"
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İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013'te ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti. Babasıyla bir dargın bir barışık baba - kız ilişkisi olan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla dikkat çekmişti.
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Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddete maruz kaldığını ileri sürmüştü. İbrahim Tatlıses, Levent Dörter ile nikâhında şahitlik yaptığı kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i sosyal medyadan takibi bırakıp birlikte yer aldıkları kareleri de silmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.
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"DİLAN'IN TEK DERDİ İDO"
Dilan Çıtak ayrıca babası İbrahim Tatlıses'in kendisi için "Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey" ifadelerini kullanmasının ardından; "Tabii ki İdo’dur. Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor" diyerek babası ve Derya Tuna hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu.
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"BABA BUNLARLA MUHATAP OLMA"
İbrahim Tatlıses, dün yardımcısı Tuğçe ile kahve içerken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayıp imalı bir not düşmüştü.
72 yaşındaki şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: Derya Hanım, İdo Bey ve kızım Melek arayıp dediler ki bana; 'Baba bunlarla muhatap olma. Şimdi Tuğçe Hanım sana bir kahve yapsın için yan yana, bak keyfine.' Tuğçe Hanım da kahve yaptı. Birlikte içiyoruz. Saygı ve sevgiyle...
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SOYADINDAN VAZGEÇME İMASI
Babasının imalı paylaşıma kayıtsız kalmayan Dilan Çıtak da kedisiyle çektiği özçekimi "Beni ben olduğum için sevenlerin fazlalığını görüp yorumlarını okurken bizim gülümseme... İyi ki varsınız" notuyla yayımladı.
Ardından takipçilerine "Hadi size güzel haber" diyerek seslenen Dilan Çıtak, soyadından vazgeçeceği yönünde bir imada bulunarak sözlerini söyle sürdürdü: Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız. Merak etmeyin. Zaten baya istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı. İnanın "Oh" diyorum, "Şükür" diyorum.