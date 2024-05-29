Dilan Çıtak - Levent Dörter çiftinden çocuk sorusuna yanıt

"GÜZEL BİR İLGİ VAR"

Ortadoğu ülkelerinde kendisine yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Dilan Çıtak, "Güzel bir ilgi var, ben de çok memnunum bu durumdan" ifadelerini kullandı. Levent Dörter de "Karım diye söylemiyorum, isterseniz Dilan ile bir Dubai'ye gidin, yolda yürüyemiyor, mesela Irak'ta Dilan'ın konserine 4000 kişi geldi" diyerek eşine övgü dolu sözler sarf etti.