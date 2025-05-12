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        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'den kas şov - Magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'den kas şov

        Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, oyuncu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile tatile çıktı. Çift, kaslarını sergiledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:31
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        Dilan Çiçek Deniz, yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

        Aşkları doludizgin devam eden çift, tatile çıktı. Rafael Cemo Çetin, plajda verdikleri pozu sosyal medya hesabından yayımladı. Âşıkların kasları dikkat çekti.

        Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl evliliği düşünmediklerini söyleyip; "Çok iyi gidiyor, keyfimiz yerinde böyle çok güzel" demişti.

        Dilan Çiçek Deniz, 2014'te düzenlenen Miss Turkey'de ikinci olmuştu.

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        #rafael cemo çetin
        #Dilan Çiçek Deniz

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