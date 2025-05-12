Dilan Çiçek Deniz ile Rafael Cemo Çetin'den kas şov
Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin, oyuncu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz ile tatile çıktı. Çift, kaslarını sergiledi
Dilan Çiçek Deniz, yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Aşkları doludizgin devam eden çift, tatile çıktı. Rafael Cemo Çetin, plajda verdikleri pozu sosyal medya hesabından yayımladı. Âşıkların kasları dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl evliliği düşünmediklerini söyleyip; "Çok iyi gidiyor, keyfimiz yerinde böyle çok güzel" demişti.
Dilan Çiçek Deniz, 2014'te düzenlenen Miss Turkey'de ikinci olmuştu.