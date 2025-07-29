Dilan Çiçek Deniz: Geçen yazdan kalanlar
Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada geçen yazdan kalma bikinili pozlarını paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü
Giriş: 29.07.2025 - 22:30 Güncelleme: 29.07.2025 - 22:30
Bu yaz Yunanistan'da tatil yapan Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini geçen yaza götürdü.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yaz tatilinden kalma bikinili karelerini paylaştı.
Deniz, bu anılarını; "Geçen yazdan kalanlar" notuyla yayımladı.
Fotoğraflar: Instagram
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