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        Haberler Gündem Ankara Dikmen Vadisi sakuralarla renklendi | Son dakika haberleri

        Ankara'nın Dikmen Vadisi, sakuralarla renklendi

        Ankara'da Dikmen Vadisi'ndeki Japon kiraz ağacı sakuraların çiçek açmasıyla renkli görüntüler oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 14:24 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:24
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          Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Dikmen Vadisi'nde bulunan ve Japon kültüründe 'Yeniden doğuşun simgesi' olarak nitelendirilen sakura ağaçları, baharda çiçek açtı.

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          Vadide onlarca ağaç fotoğraflık görüntüler oluşturdu. Parka gelenler, farklı tonlarda açan pembe çiçeklerin arasında yürüyüş yapıp, fotoğraf çektirdi.

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          Ziyaretçilerine güzel görüntüler sunan sakuralar, 7 ile 10 gün arasında çiçeklerini döküyor.

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          Beyaz ve pembe çiçek açan ağaçların boyu 8 ile 10 metreye kadar ulaşabiliyor.

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