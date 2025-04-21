Ankara'nın Dikmen Vadisi, sakuralarla renklendi
Ankara'da Dikmen Vadisi'ndeki Japon kiraz ağacı sakuraların çiçek açmasıyla renkli görüntüler oluştu
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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Dikmen Vadisi'nde bulunan ve Japon kültüründe 'Yeniden doğuşun simgesi' olarak nitelendirilen sakura ağaçları, baharda çiçek açtı.
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Vadide onlarca ağaç fotoğraflık görüntüler oluşturdu. Parka gelenler, farklı tonlarda açan pembe çiçeklerin arasında yürüyüş yapıp, fotoğraf çektirdi.
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Ziyaretçilerine güzel görüntüler sunan sakuralar, 7 ile 10 gün arasında çiçeklerini döküyor.
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Beyaz ve pembe çiçek açan ağaçların boyu 8 ile 10 metreye kadar ulaşabiliyor.
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