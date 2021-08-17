Dikkati 13 kişiyi kurtardı!

Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinde 8 katlı, 32 daireden oluşan Ölçer Apartmanı, Ezine Çayı'nın taşmasından yaklaşık 6 saat sonra yıkıldı. Binanın 8'inci katında oturan üniversiteli Özcan Acar, sel sularının yükselmesiyle binanın sallandığını fark edince dışarı çıkmak istedi.
DHA'nın haberine göre Acar, suyun yükselmesi nedeniyle alt katlardan üst katlara çıkanları da dışarı çıkmaları için ikna etmeye çalıştı. Acar, annesi, kız kardeşi ve babaannesiyle birlikte ikna ettiği 13 kişiyle binanın arka tarafında 1'inci kattaki dairenin balkonundan atladı. 13 kişi, karşıdan atılan ipe tutunarak kurtuldu. Dakikalar sonra ise Ölçer Apartmanı yıkıldı.
'HAYATTA OLDUĞUMUZA İNANAMIYORUM'
Özcan Acar, sel sularının yükselmesiyle dışarıda olan babasının kendisini telefonla arayarak uyardığını söyledi. Acar, yaklaşık 3 saat binada kaldıklarını ve apartmanın sallanmaya başladığını fark ettiğini anlatarak, Herkes üst kata bizim eve kaçıyordu. Onlara da apartmanın yıkılacağını, sallandığını söyledim; ama gelmediler. Kimisi çocuklarının boğulmasından endişe etti kimisi de binanın daha yeni olduğunu ve yıkılmayacağını söyleyerek gelmedi. 20 kadar kişi binada kaldı. Apartmanda bağırmaya başladım. 'Dışarı çıkmamız lazım, herkes aşağı insin' dedim. Sürekli bağırıyordum. Zaten herkesin kapısı açıktı sonra ikna ettiklerim oldu. 13 kişi hızla aşağı indik. Elektrikler yoktu. Çok kötüydü. Birinci kattaki evin balkonundan atladık. Su seviyesi göğsümüze geliyordu. Kimimiz kumlara girdik. Genç olanlar uzun mesafe atlayabildi. Yan binaya geçip oradan üç kişinin attığı ip ile kurtulduk. Hayatta olduğumuza hala inanamıyorum dedi.
'BİZ ÇIKTIKTAN 20 DAKİKA SONRA BİNA YIKILDI'
Özcan Acar, 85 yaşındaki babaannesini de kurtardığını söyleyerek, bu sırada ağlayan çocuklardan çok etkilendiğini kaydetti. Acar, Apartmanda çocuklar vardı, ağlıyorlardı. Bana 'Ağabey gitme, ağabey ne yapacağız' diyorlardı. Apartmanın yıkılacağını söyledim 'Hemen aşağı inmemiz lazım' dedim; ama gelmediler. İkna edemedim. Korktular aşağı inmekten, sele kapılacaklarını düşündüler. Herkese söyledim apartmanın yıkılacağını, sallandığını söyledim; ama gelmediler. Kimisi çocuklarının boğulmasından endişe etti kimisi de binanın daha yeni olduğunu ve yıkılmayacağını söyleyerek gelmedi. 20 kadar kişi binada kaldı. Kurtulduk. Biz çıktıktan 20 dakika sonra bina yıkıldı diye konuştu.
'KOMŞULARIMIZ ÖLDÜ'
Baba Ayhan Acar ise selin meydana geldiği gün dışarıda olduğunu anlatırken, Sel gelince binanın çaya bakan tarafında duvar yıkılıyor. Oğlum merdivenlerin gittiğini ve binanın temelinin gittiğini görüyor. Binanın yıkılacağını tahmin ediyor. O anda merdiven başında ışıklar yok. Bağırıyor oğlum. Birinci katın balkonundan arka binanın çevre duvarına geçiyorlar. Oradan iple yukarıdaki mahalleye geçiyorlar. Evim yıkıldı, canımızı kurtardığımıza şükrediyoruz. Komşularımız öldü dedi.
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