Yaz mevsimi, insanların böcek ve sineklerle temasımızın en yüksek olduğu dönem. Koronavirüsün yayılmasında sinek ve böceklerinin etkisinin olup olmadığı merak konusu olurken Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, karasinek ve hamam böceklerinin koronavirüslerinin diğer türlerini taşıdıklarının bilindiğine dikkat çekti. Satar, bu canlıların virüs bulaşan maddeler ile temasıyla, koronavirüsü mekanik olarak taşıyabilme ihtimallerinin yüksek olduğunu söyledi.
"YERLERE ATILAN MASKE VE ELDİVENLERE TEMAS EDEREK TAŞIYORLAR"
Prof. Ali Satar, şunları kaydetti:
"Karasinek ve hamam böcekleri, birçok virüs, bakteri ve mantar kökenli hastalıkların ajanları olarak görev yapıyorlar, yani taşıyorlar. Hatta yapılan çalışmalarda tabi Kovid-19 değil de koronavirüslerinin de taşındığını görüyoruz. Covid-19'un taşındığını ispat etmek için kontrollü deneyler yapılması lazım. Bilimsel makaleler yayınlayan yazarların görüşleri şu şekilde, bunlar mekanik olarak virüsü taşıdıkları için Covid-19'u da taşıyabilme ihtimalleri üzerinde duruyorlar. Bununla ilgili önlemler almak lazım. Çevremize bakıyoruz görüyoruz, kullanılan maske ve eldivenler yerlere atılıyor düzensiz bir şekilde. Tabi buraya konan sinekler nereye geleceklerdir, solunum salgılarına gelip konacaklardır, buradan kalktıklarında eğer virüs taşıyorsa bu virüsü mekanik olarak başka bir yere iletmeleri söz konusu. Diyelim balkonda oynayan bir çocuğun suratına gelip konarsa, burun mukozasına yaklaşırsa ve belli bir orandaki virüsü de taşıyorsa neden olmasın diye düşünüyorum."
"COVİD-19, İNSAN GAİTASINDA 33 GÜN YAŞIYOR"
Dışarıya eldiven ve maskelerin atılmaması gerektiğinin önemine değinen Satar, virüsün iyileşmiş bir insanın gaitasında 33 gün pozitif olarak yaşamaya devam ettiğini söyledi. Satar, "Böyle bir şeyle karşılaşmamak için dışarıya eldiven ve maske atmayacağız, yerlere tükürmeyeceğiz. Ayrıca şunu biliyoruz, hamam böcekleri ve sinekler, insanların dışkılarıyla da besleniyorlar. Yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor, bazı insanların iyileşme sonrasında bile yaklaşık 33 gün gaitalarında bu virüsün pozitif olduğunu görüyoruz. Bunla temas eden hamam böceklerinin ve sineklerin bu virüsü taşıyabilme ihtimalleri yüksek" dedi.
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