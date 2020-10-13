Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci kez Covid 19 hastalığına yakalanan bir adam, doktorlarının ifadelerine göre, hastalığı çok daha şiddetli geçirdi.
25 yaşındaki erkek, ciğerleri bedenine gerekli olan oksijeni sağlayamaması sonrası hastaneye kaldırıldı.
İsmi açıklanmayan kişi, ikinci kez hastalığı yenmeyi başardı.
Vaka üzerine Lancet dergisinde yayınlanan çalışma, virüse karşı ne kadar bağışıklık geliştirebildiği noktasında soru işaretlerini ele alıyor.
Nevada'da yaşayan kişinin, ek bir sağlık problemi bulunmuyordu ve Covid'e karşı hassas olmasını gerektirebilecek bir bağışıklık sistemi sıkıntısı çekmiyordu.
Bilim insanlarına göre Nevadalı hastada, hastalığın tekrar etmesi durumu değil ikinci kez virüs kapma durumu yaşandı.
İlk ve ikinci teşhis sırasında yapılan testler, virüsün genetik kodlarının aynı bulaşma ile olamayacak kadar farklı olduğunu ortaya koydu.
Nevada Üniversitesi'nden Doktor Mark Pandori, "Elde ettiğimiz sonuçlar, önceden olan bulaşmaların gelecekteki bulaşmalara karşı koruma sağlamayabileceği yönünde sinyaller veriyor" dedi.
Pandori, "İkinci kez enfeksiyon kapma olasılığı, Covid 19 bağışıklığını anlama noktasında ciddi çıkarımlar yapmamızı sağlayacak" dedi.
Doktor Mark Pandori, hastalığı geçiren kişilerin de kurallara uyarak, sosyal mesafe, maske ve el yıkamaya devam etmesi gerektiğini söyledi.
Nevada vakası, vücudun bağışıklık gelişti
rmesi nedeniyle ikinci kez hastalığın daha kolay atlatılacağı tezini de sorgulatıyor.
Bu vakanın neden ikinci kez hastalığı daha ciddi geçirdiği bilinmiyor. Daha fazla doz virüse maruz kalmış olmak, ihtimallerden biri olarak gösteriliyor.
BBC sağlık muhabiri James Gallagher, vaka ile ilgili yazdığı analizde, ikinci kez enfeksiyon kapmanın, 37 milyonu aşan vaka arasında çok az rastlanan bir durum olduğuna dikkat çekiyor.
Hong Kong, Belçika ve Hollanda'daki ikinci enfeksiyon vakalarında, hastalığın ikinci seyri daha şiddetli değildi.
Ekvador'daki bir örnek, ABD ile benzerlik gösterse de o vakada da hastaneye yatmaya gerek olmamıştı.
James Gallagher, ülkelerin ikinci dalgaları yaşaması nedeniyle, bağışıklık konusunda daha net bir resim ortaya çıkabileceğini hatırlatıyor.
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