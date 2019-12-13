13 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'nin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevreleri ile İzmir, Aydın, Muğla kıyıları, Çanakkale ve Adana'nın güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege ve İç Anadolu'nun batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Antalya çevreleri ile İzmir, Aydın, Muğla kıyıları, Çanakkale ve Adana'nın güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 14°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
TRABZON °C, 15°C
Çok bulutlu
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
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