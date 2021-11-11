Dikkat çeken uyarı! Covid-19’un seyrinde büyük etkisi var

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Cihangiroğlu, psikolojinin Covid-19 üzerindeki etkisi hakkında bilgi verdi. Aşının önemine değinen Uzm. Dr. Cihangiroğlu, “Covid-19 hastalığı açısından aşılamanın gerekliliğini tartışmanın bir anlamı yok. Şunu da bilmek lazım; aşılama bizim Covid-19 virüsüne karşı bir silahımız olmakla birlikte tedbirleri de elden bırakmamız lazım. Aşı, giriş kapısını zorlayan bir düşmanı tutması için arkadan bir destek gibidir. Ama tedbirleri elden bırakırsanız, yüzde 100 koruyuculuk sağlayacaktır, diye bir önlem sayılmaz. Eğer maruziyetiniz fazla olursa koronavirüsünü kapmak söz konusu oluyor. Nitekim aşılanıp korona olan hastaları görüyoruz. Koronavirüse yakalanan hastaların mutlaka 10 gün içinde rahatsızlığın ilerleyebileceğini düşünerek mutlaka kontrole gitmeleri gerekiyor. Moral bozmamak gerekiyor” diye konuştu.
"PSİKOLOJİNİN COVID SEYRİNDEKİ ETKİSİ ÇOK BÜYÜK"
Psikolojinin, Covid-19 hastalığının seyrine etki ettiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Cihangiroğlu, “Son zamanlarda yayınlanmış çalışmalarda da psikolojinin Covid-19 hastalığının seyrinde çok büyük bir etkisi olduğunu gösterdi. Biz de bunu görüyoruz. Panik olmayan hastalar, kendini daha sakin ve selim bir şekilde tedavinin devamını sağlayan hastalarda durumlarının daha iyiye gittiğini görüyoruz. O yüzden yapmamız gereken şey, tedbir almak, aşımızı olmak, eğer korona olduysak da bir hafta ile 10 gün içinde mutlaka kontrol tahlillerini yaptırmak. Çünkü hastaların tedavilerinin sağlanması, kontrol altında olmalarına ve genel durumlarını iyi hissetmelerine bağlı” şeklinde konuştu.
İş işten geçmeden önce tedaviye başlamanın hayati önem taşıdığının altını çizen Cihangiroğlu, bu konuda hastaların internet, sosyal medya ya da eş dosttan değil genel olarak mutlaka rutin kontrol anlamında kendilerini sağlık kuruluşlarına teslim etmelerini önerdi.
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