Dikkat! Bu hafta hava durumu nasıl olacak? - Haber

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı haftasonunda güneşli ve yüksek sıcaklıklara ulaşan Türkiye'de haftaiçi sıcaklıklar düşerek yerini yağışlı bir havaya bırakacak.

Pazartesi: Haftanın ilk gününde Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışların etkisi altındayken, diğer bölgeler çok bulutlu ve kapalı bir gün geçirecek. Sıcaklıkların İstanbul'da 18/11, Ankara'da 24/11 ve İzmir'de 25/12 olması bekleniyor.

Salı: Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı hava etkili olmaya başlıyor. Türkiye'nin kuzeyi ve orta kesimleri sağanak yağışın etkisi altına girerken, güney kesimlerin güneş kendisini gösterecek. Sıcaklıklar ülke genelinde düşmeye devam ederken; İstanbul'da 13/9, Ankara'da 17/10 ve İzmir'de 25/15 olarak ölçülmesi bekleniyor.

Çarşamba: Yağışlı hava batı bölgelerinde etkisini kaybederken, bölge kapalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışların etkisi altındayken, doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde güneş yüzünü gösterecek. Buna göre sıcaklıkların İstanbul'da 13/8, Ankara'da 16/10 ve İzmir'de 22/13 olacağı tahmin ediliyor.

Perşembe: Yağışlı ve kapalı hava perşembe gününden itibaren yerini tekrar güneşe bırakmaya başlıyor. Marmara, Ege ve batı Karadeniz'de güneş yüzünü gösterirken, Akdeniz, Doğu Anadolu ile orta ve doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak. İç bölgelerin ise kapalı ve bulutlu bir geçirmesi bekleniyor. Sıcaklıklar; İstanbul'da 14/7, Ankara'da 16/8 ve İzmir'de 22/10 olarak ölçülmesi tahmin ediliyor.

Cuma: Haftanın son gününde güneş yüzünü göstermeye başlarken, sıcaklıklar tekrar yükselişe geçiyor. Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de yağmur etkili olacak. Diğer bölgelerin ise güneşli ve açık bir gün geçirmesi bekleniyor. Sıcaklıklar; İstanbul'da 15/8, Ankara'da 17/9 ve İzmir'de 23/11 olması bekleniyor.