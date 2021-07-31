Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan ve Doğu Anadolu bölgesinin en önemli akarsularından olan Murat Nehri’nin kaynağından başlayan Murat Kanyonu, kilometrelerce uzunluğu ve aşınma sonucu yamaçlarında oluşan basamak şeklindeki kayalıklarıyla görenlerin ilgisini çekiyor.
İHA'nın haberine göre dört mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan kanyon, yaz aylarında sahip olduğu serin havası sayesinde sıcaktan bunalan vatandaşların ilgisini çekiyor.
İlçe merkezi sınırları içerisinde bulunması nedeniyle ulaşımı rahat olan ve yer yer 150 metre genişliğe ulaşan Murat Kanyonu, doğal güzelliği ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenen Murat Kanyonu’nun içinden geçen nehrin kenarında bulunan Millet Bahçesi ise, şehrin gürültüsünden sıkılan vatandaşlar için bir dinlenme noktası oluyor.
"TÜRKİYE'NİN HER TARAFI BİR CENNET, CENNETE BEKLERİZ"
Turizm anlamında yeni keşfedilen mekanları gezdiğini ve klasik tatil anlayışından çıkıp daha çok doğayla baş başa vakit geçirdiğini söyleyen ziyaretçilerden Ferhat Özmen, Murat Kanyonu’nun sahip olduğu güzelliklerden bahsederek, “Benim buraya geliş sebebim turizmde çok daha farklı ve güzel yerleri görmek istemem. Son zamanlarda Türkiye’de turizm yerlerinin keşfedilmesiyle birlikte insanların yeniden bulduğu mekanları görüyoruz ve bunları arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Burası da böyle bir yer. Sevdiğimizi bir yer oldu. Tropikal dediğimiz ya da farklı gelen geziler daha heyecan veriyor ve burayı da özellikle ülkenin sıcaktan kavrulduğu bir dönemde serin ve temiz doğasıyla gelip ziyaret ettik. Neticede Türkiye’nin her tarafı bir cennet, cennete bekleriz.
Buraya gelirken dinlenip konaklayabileceğimiz bir bahçenin olduğunu gördük. Kaymakamlığın ve belediyenin çok ciddi çalışmaları olmuş. Ben özellikle buranın tabiatına hayran kaldım. Özellikle pandemiden sonra doğanın kıymetini anladık ve çok sevdik. Bence burada doğayla birlikte olmak hiçbir tatile değişilmeyecek bir karar” şeklinde konuştu.
İstanbul’dan Diyadin’e gelen ve Murat Kanyonu’nu ziyaret eden Melisa Karataş ise, kanyonun eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olduğunu belirterek, “ Ben İstanbul’dan geldim. Buralıyım ama böyle yerleri duymamıştım. Sonra bir gün konuşurken duyduk ailemle ve buraya geldik. Yaklaşık iki saat sürdü ama değdi. Böyle doğal güzellikler her zaman beton bir şehrin içinde bulunmuyor. Yani anlayacağınız gerçekten güzel bir doğa harikası ve ilk defa böyle bir şey gördüm. İnanılmaz derecede güzel.” ifadelerine yer verdi.
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