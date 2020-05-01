Dijitalde sanat

TÜRSAK Vakfı, birbirinden ünlü ve değerli isimleri YouTube ve Instagram hesaplarından başladığı sohbetler ile sinemaseverler ile buluştururken, tüm festival ve yarışmalarını dijital dünyada da gerçekleştiriyor

Türkiye'nin en dinamik vakfı TÜRSAK, uzun bir süre önce açıkladığı hedefler doğrultusunda sinema, sanat ve hayat üzerinden dijital dünyaya hızlı bir giriş yaptı.

Bundan bir süre önce seçilen yeni yönetim kurulu, daha ilk baştan üyeleri ile bu değişimin sinyalini verdi. Yeni Başkan Elif Dağdeviren yapımcılığının yanı sıra Türkiye'nin ilk içerik sitesi netbul.com'un kurucusu ve ilk sosyal medya televizyon programı Sosyal Alem'in yapımcısı ve sunucusu, yönetim kurulu üyelerinden yapımcı Uğur Şeker Plan B ve Dijital Büro internet pazarlama şirketlerinin kurucularından, bir diğer yönetim kurulu üyesi de sinema dünyasında çok ses getiren ShortByShort Kısa Film Platformu kurucusu yapımcı Bulut Reyhanoğlu.

TÜRSAK Vakfı; sinemanın hem sektör hem de üretim olarak dijital dünyada sağlıklı, güvenli ve etkin olarak yer alması için etkili sonuçlar almak üzere çalışmalarına başladı. Ancak bundan önce #EvdeKal çağrısı doğrultusunda sinemayı bilgi ve keyif dolu sohbetlerle dijital dünyaya taşımaya başladı. Vakfın Youtube kanalında yönetmen Bora Talat Oyacı moderatörlüğünde her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Denizbank İlk Film İlk Senaryo Yarışması kapsamında "Senaryo Sohbetleri" gerçekleştiriliyor. İlk bölümlerinde Yapımcı Gözüyle Senaryo başlığı ile Elif Dağdeviren, Senarist Gözüyle Senaryo başlığı ile Zafer Külünk ve Oyuncu Gözüyle Senaryo başlığı ile Hatice Şendil sinemaseverlere ve sinema dünyasında yer almak isteyen izleyicilere soru cevap ve canlı bağlantılarla keyifli ve bilgi dolu anlar yaşattılar.

Aynı zamanda vakfın Instagram hesabı @tursak.vakfi adresinden de yönetim kurulu üyeleri Çarşamba-Cumartesi hariç her gün "İçinden Sinema Geçen Sohbetler" başlığı ile canlı yayınlar gerçekleştirmeye başladılar. Vakfın yönetim kurulu üyelerinin dönüşümlü olarak sohbetlere ev sahipliği yapacağı yeni sohbet serisinde, Elif Dağdeviren sinema ve hayat hikayelerine, Bulut Reyhanoğlu üretim sürecine ve Burhan Gün de sektörel dinamiklere odaklanacak ve izleyicilere hem eğlendirici hem de bilgilendirici anlar yaşatacak. Yine vakfın YouTube hesabında moderatörlüğünü Elif Dağdeviren'in yaptığı DenizBank ve Geleceğin Sineması Jüri Sohbetleri de bu tip yarışmalara başvuran, başvuracak olan ya da sinemanın ve festivallerin perde arkalarını merak eden izleyiciler tarafından gördüğü yoğun ilgi üzerine bundan sonraki jüriler ile de devamına karar verildi. Bunun yanı sıra da yine Türsak YouTube kanalından farklı Talk Show, belgesel, filmler gibi programlarla da devam etmek için çalışmalara başlandı.

Öte yandan TÜRSAK yarışma ve festivallerini de dijital dünyaya taşıyarak Türkiye'nin ilk Online Çocuk Festivali'ni 23 Nisan 2020'de gerçekleştirdiği Online Açılış Galası ve film gösterimi ile başlattı. T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın Elif Dağdeviren ve sunumu üstlenen oyuncu Ceren Benderlioğlu ile yaptığı açılış sohbeti, BKM ve TRT iş birliğinde ilk defa ve tek kereliğine online yayımlanan "Bizim Köyün Şarkısı" ile devam etti. Filmin oyuncuları ve yönetmeni ile yapılan sohbetlerden sonra festivalin açılış galası Murat Evgin konseri ile son buldu.

Aynı şekilde festivali çeşitli eğitimler, yarışmalar ve etkinlikler ile online olarak devam ettirecek olan TÜRSAK, 17. Geleceğin Sineması ve Randevu İstanbul'un da çeşitli etkinliklerini, eğitim, toplantı ve gösterimlerini online yapmaya devam edecek.