Dijital TL için çalışmalar hızlanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi, gelecek yıl yeni bir aşamaya geçiyor.

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, Dijital Türk lirasının geliştirilmesi, test edilmesi ve finansal sistemde etkin biçimde kullanılmasına yönelik çalışmalar sürecek.

Bu kapsamda, gelecek yıl Dijital Türk lirasının kullanıma sunulması için gerekli hukuki düzenlemelere ilişkin çalışmalar yapılması planlanıyor.

Dijital paranın benimsenmesine ilişkin etki analizi kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bünyesinde simülasyon çalışmaları tamamlanacak.

Finansal aracı kurumların Dijital Türk Lirası Sistemi'ne entegrasyonu sağlanırken, uygun görülen yenilikçi teknoloji projelerinin de sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

Bu süreçte Merkez Bankası, dijital para ile menkul kıymet işlemlerinin takasına ilişkin teknik gereklilikleri belirlemeye yönelik analiz çalışmaları yürütecek.

Bu çerçevede, Merkez Bankası Dijital Parasının, jetonlaştırılmış menkul kıymetlerin takasında kullanımına yönelik kavram kanıtlama çalışmaları yürütülecek. Ayrıca, TCMB, menkul kıymet takasına ilişkin teknik gerekliliklerin belirlenmesine yönelik analiz çalışmaları yapacak.

TCMB, eylül ayında "Dijital Türk Lirası Projesi Ekosistemine Katılım Çağrısı" yayımlamıştı.

Bankadan yapılan duyuruda, projenin birinci fazına ilişkin değerlendirme raporunda elde edilen bulgular ve benimsenen yaklaşımlar kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Söz konusu raporda, Dijital Türk lirasının finansal teknolojiler ekosisteminin önemli bir parçası olarak görüldüğü vurgulanarak, hem birinci hem de ikinci fazda dijital paranın yenilikçi kullanım alanları için altyapı oluşturacak çalışmalar yürütüldüğü belirtilmişti.

Halihazırda devam eden ikinci faz kapsamında, projeye ilişkin tüm boyutların geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, "Dijital Türk Lirası İkinci Faz İlerleme Raporu"nun gelecek aylarda yayımlanması planlanıyor.

Dijital Türk Lirası Projesi Ekosistemine Katılım Çağrısı ile bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları ile teknoloji çözüm sağlayıcılarının, belirlenen kategorilerde yenilikçi kullanım senaryoları geliştirmeleri ve projeye katkı sunmaları hedefleniyor.