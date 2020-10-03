Diego Perotti, Kadıköy’de

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertlilerin transfer görüşmelerine başladığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti de takip etti. Bugün saat 14.20’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan Perotti, saat 19.00’da başlayan mücadeleyi protokol tribününden izledi.

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