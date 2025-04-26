Didim'de Ege Lezzetleri Festivali

Aydın'ın Didim Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Ege Lezzetleri Festivali, dün Akköy Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle başladı.

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Festival kapsamında gerçekleştirilen kortej bando ve dans gösterileri renkli anlara sahne oldu.

Festivalin açılış töreninde konuşmada yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Ege mutfağının özgün tatlarını yaşatmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla bu festivali hayata geçirdik. Yerel üreticimizi destekleyen bu tür etkinlikleri sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz" dedi.

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Festivalde Başkan Gençay ve beraberindekiler açılan stantları tek tek gezerek, Ege'nin birbirinden güzel lezzetlerini keşfetti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalin ilk gününde katılımcılara dağıtılan "Lezzet Pasaportu" ile farklı lezzet noktalarından damak çatlatan tatlar, ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca, bölgeye ait doğal ürünler ve el işi ürünler de stantlarda yerini aldı. Festival yarın sona erecek.