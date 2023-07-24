Didem Uzel'den hırsızlık açıklaması: İnşallah bir daha başıma gelmez
ABD seyahati dönüşü havalimanındaki transferler sırasında tatsız bir olay yaşayan Didem Uzel'in bavulundan yaklaşık 10 bin TL değerindeki takıları çalınmıştı. Uzel konuyla ilgili açıklamada bulundu
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Mutlu bir evlilik sürdüren 1993 Best Model of Turkey ikincisi Didem Uzel, geçtiğimiz haftalarda ailesiyle birlikte tatil yapmak için ABD'ye gitmişti.
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Didem Uzel, tatil dönüşü tatsız bir olay yaşamıştı. Havalimanındaki transferler sırasında Uzel'in bavulundan yaklaşık 10 bin TL değerindeki takıları çalınmıştı.
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Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Didem Uzel, "İnşallah bir daha başıma gelmez" ifadelerini kullandı.
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