Didem Ürer kimdir? Didem Ürer'in eski hali makyajsız

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Didem Ürer sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendisine hayran bırakıyordu. Didem Ürer'in makyajsız halini görenler gözlerine inanamadı. Peki Didem Ürer kimdir? Kaç yaşında, nereli işte tüm merak edilenler...

Didem Ürer hayatı

Gözleri, güzelliği ve fiziği ile dikkat çeken ve sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunan sarışın güzel, İstanbul doğumludur.

Orta ve ve Lise Eğitimini istanbul Lisesinde görmüştür. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Daha Sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünde eğitimine devam etmiştir. İngilizce, Almanca, Arapça bilmektedir. Didem Ürer Birçok Gazete, dergi ve internet sitelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Didem Ürer'in eski hali