"ÇOK AŞIĞIM"



Geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunan Didem Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" yanıtını vermişti.