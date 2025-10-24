Didem Şekerel Erdoğan'a NielsenIQ'da yeni görev

NielsenIQ'da Türkiye Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki 40'tan fazla ülkeyi kapsayan kıtalar arası görevler yürüten Didem Şekerel Erdoğan'ın sorumluluk alanına Hindistan da eklendi.

Erdoğan, yeni sorumlulukları kapsamında; NielsenIQ'da EEMEA ve Hindistan'ın e-ticaret ekiplerine de liderlik edecek ve stratejilerine yön verecek.

Didem Şekerel Erdoğan, "Müşterilerimize son teknoloji ürünü platformlar aracılığıyla elde ettiğimiz gelişmiş analitikle birlikte, bütüncül bir perakende pazarının okunmasını sağlayarak ve en kapsamlı tüketici içgörülerini sunarak tam görünüm sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Geleceğe yön vermek için çalışmaya hazırım"

Didem Şekerel Erdoğan açıklamasında "Müşterilerimizin memnuniyeti bizim birinci önceliğimiz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tutkuyla bağlı olduğum sektördeki yeni görevimde, yenilikçi çözümler geliştirmek ve sürdürülebilir başarılar elde etmek, sadece bugünü değil geleceği de tasarlamak ve geleceğe yön vermek için çalışmaya hazırım" dedi.

"Müşterilerimize en yüksek standartlarda hizmet sunmak konusunda tutkuluyuz" Didem Şekerel Erdoğan, "Müşteri memnuniyeti, NielsenIQ'nun iş yapma biçiminin merkezinde yer alıyor. Müşterilerimizin geri bildirimlerini ve ihtiyaçlarını odağımıza alarak, servislerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. Her gün, müşterilerimize en yüksek standartlarda hizmet sunmak ve sürekli olarak kendimizi geliştirerek, müşterilerimizin büyüme yolculuklarında destek olmak konusunda tutkuluyuz" açıklamasında bulundu.