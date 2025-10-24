Habertürk
        Arjantin'de 70 milyon yıllık dinozor yumurtası keşfedildi

        Arjantin’de 70 milyon yıllık dinozor yumurtası keşfedildi

        Arjantin'in Patagonya bölgesinde 70 milyon yıllık, mükemmel şekilde korunmuş dinozor yumurtası bulundu. Sanki dün bırakılmış gibi kusursuz görünümüyle dikkat çeken fosilin içinde içinde embriyo kalıntısı olabileceği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 15:53 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:53
        70 milyon yıllık dinozor yumurtası keşfedildi
        Arjantin’in Patagonya bölgesindeki Rio Negro’da mükemmel derecede iyi korunmuş 70 milyon yıllık bir dinozor yumurtası keşfedildi. Bilim insanları, bu keşfi “olağanüstü ve heyecan verici” olarak nitelendirdi.

        Görünüş olarak devekuşu yumurtasına benzeyen fosilin, Geç Kretase döneminde bölgede yaşayan Bonapartenykus cinsine ait bir dinozor tarafından bırakıldığı dile getirildi.

        Daily Mail’de yer alan habere göre, bölgede daha önce de dinozor yumurtalarına rastlandığı, ancak bu kadar iyi korunmuş bir örneğin bulunmasının oldukça nadir olduğu ifade edildi.

        Arkeoloji ekibi, yumurtanın içinde embriyonik kalıntılar bulunabileceğini bildirdi. Bu olasılığın netleştirilmesi için detaylı taramaların yapılmasının planlandığı aktarıldı.

        Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi’nden Gonzalo Muñoz, National Geographic’e yaptığı açıklamada, “Dinozor fosillerine rastlamak çok da nadir değildir; ancak yumurtalar söz konusu olduğunda durum çok daha farklıdır” dedi.

        Muñoz, etçil dinozorlara ait yumurtaların özellikle nadir bulunduğunu, bunun birkaç nedeni olduğunu şöyle anlattı:

        “Öncelikle etçil dinozorlar, otçullara göre daha az sayıdaydı. Ayrıca bu dinozorların soyundan kuşlar geldiği için yumurtaları daha ince kabukluydu ve kırılgan bir yapıya sahipti. Bu durum, onların zaman içinde yok olma olasılığını artırıyor.”

        Kazı ekibi üyesi Federico Agnolín, yumurtanın içinde bir embriyo bulunabileceğini, ancak bunun yalnızca ileri taramalar sonucunda anlaşılabileceğini söyledi.

        Yumurtanın, kazı alanından çıkarılan diğer buluntularla birlikte Arjantin Doğa Bilimleri Müzesi’ne gönderildiği ve burada detaylı incelemelerin yapılacağı kaydedildi.

        Eğer yumurtada gelişmekte olan bir dinozora ait kalıntıların tespit edilmesi halinde, bu keşfin Güney Amerika paleontoloji tarihinin en önemli buluşlarından biri olarak değerlendirilebileceği aktarıldı.

        Bu bulgunun, dinozorların gelişimi ve yumurtadan çıkış süreçlerine dair yeni bilgiler sunabileceği belirtildi.

        *Haberin görselleri YouTube'dan servis edilmiştir.

        #70 Milyon yıllık dinozor yumurtası
        #Arjantin
        #haberler
