"Anne olduktan sonra daha çok çalışıyorum"

"BURSA'DA FİLM ÇEKİYORUM"

Ekranlardan uzak kaldığı hatırlatılan Didem Balçın, "Göremezsiniz çünkü şu sıralar Bursa'da film çekiyorum. Sonra da başka bir filme başlayacağım. Biraz yoğun" diyerek, çok çalıştığını belirtti.

Anne olan oyuncu, doğum sonrası daha çok çalıştığını ifade etti. Balçın, "Aksine daha çok çalışıyorum. Gezmediğim ve çalıştığım için beni görmüyorsunuz" açıklamasını yaptı.