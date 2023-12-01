Didem Arslan Yılmaz tam 24 yıl süren hasrete noktayı koydu

Malatya’da yaşayan 24 yaşındaki Özlem Merve Yöndem, Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına başvurdu ve 12 yaşında evlatlık olduğunu öğrendiğini, öz annesini bulmak istediğini söyledi. Özlem Merve’nin hayat hikayesi adeta filmleri aratmadı. Perşembe günü yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Özlem, kendisine bakan ailenin onu annesinden ayırdığını iddia etti. “Annesi mi bıraktı yoksa annesinin elinden mi alındı?” sorusuna yanıt arayan Özlem Merve’nin 24 yıllık hasreti son buldu.

24 YILDIR ARANAN ANNEYİ DİDEM ARSLAN YILMAZ 1 GÜNDE BULDU!

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Özlem Merve’nin annesi Gülümser P., Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi tarafından bir günde bulundu. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyosunda canlı yayında büyük buluşma yaşandı, gözyaşları sel oldu. Anne Gülümser P. hamile olduğunu bilmediğini, Özlem’e bakan ailenin kızının yanında kaldığını, hastanede doğum yaptıktan sonra da kızını oraya bıraktığını söyledi. “Parklarda yaşadığım için bebeğime kıyamadım” diyen anne Gülümser, kızını çok aradığını ama izini bulamadığını söyledi.

ÖZLEM MERVE YÖNDEM'İN BİLMEDİĞİ TAM 4 KARDEŞİ DAHA VARMIŞ

Sevinç ve kırgınlığı aynı anda yaşayan Özlem Merve Yöndem 4 kardeşinin de olduğunu öğrendi. Kardeşlerinden birine de yine canlı yayında kavuştu. Kardeşi Yılmaz da ablasını çok aradığını, sosyal medyadan ulaşmaya çalıştığını söyledi. İki kardeşin kucaklaşması yürekleri ısıttı.