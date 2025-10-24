Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Didem Arslan Yılmaz, o görüntüleri ilk kez yayınladı | Son dakika haberleri

        Didem Arslan Yılmaz, o görüntüleri ilk kez yayınladı

        Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, Kayseri'de şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Ümit Canpolat'ın ölümüne dair sıcak gelişmeler yaşandı. Bugün, olay gecesine ait kritik kamera görüntüleri ilk kez ekranlara geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 19:58 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Didem Arslan Yılmaz, o görüntüleri ilk kez yayınladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ümit Canpolat ve cinayetle suçlanan gelin Müge’nin eve giriş anları, kapı önünde beklemeleri, çilingirin çağrılış süreci saniye saniye paylaşıldı. Ayrıca olayın kilit isimlerinden komşu Sevkan Bey’in apartmana kaç dakika sonra giriş yaptığı da ortaya çıktı.

        O gece Ümit Canpolat’ın ailesi, babası Ali Bey, annesi Döndü Hanım ve kardeşi İsmail apartmana ne zaman ulaştı? Aileye göre ev onlara daha yakınken, amca Doğan Yazgan ve oğlu Ertuğrul’un olay yerine onlardan daha önce varması ise büyük şüphe yarattı.

        Şüphe okları artık Doğan Yazgan, Ertuğrul Yazgan ve Müge’nin kuşağını bağlayan Olcay’a çevrilmiş durumda.

        Didem Arslan Yılmaz, bu sorunun yanıtının pazartesi yayınında aranmaya devam edeceğini söyledi.

        Ayrıca Müge’nin diğer amcası Ferhat Yazgan’ın, acılı anne Döndü Hanım için kullandığı ağır sözler programa damga vurdu. Didem Arslan Yılmaz, bu sözlere karşı çok sert tepki gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Habertürk Anasayfa