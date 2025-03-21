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        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında şok anlar: Müşterilerimle fuhuş yapacaksın!

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında şok anlar: Masöz kadına fuhuş tuzağı

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bugün akıl almaz bir konu gündeme geldi. Masöz olarak işe başlayan kadına fuhuş tuzağı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 17:40 Güncelleme: 21.03.2025 - 17:49
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        Masöz çağrısına çete tuzağı
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        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının canlı yayına katılan Cansu isimli kadın, İzmit’te bir masaj salonunda profesyonel masöz olarak işe başladığında kısa süre içinde kendisine müdürlük teklif edildiğini ve bir senet imzalattırıldığını dile getirdi. Zamanla patronu Nagihan’ın kendisini “Müşterilerimle fuhuş yapacaksın” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

        İHBAR ÜSTÜNE İHBAR GELDİ

        "NAGİHAN ÇETE BAŞI"

        Nagihan hakkında sayısız ihbar geldiğini belirten Didem Arslan Yılmaz, bu ihbarlardan birkaçını canlı yayına bağladı. İhbarcıların hepsi aynı şeyi söyledi: “Nagihan, masum kadınları işe alıyor ve zaman içinde tehditlerle fuhuşa zorluyor.”

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        #didem arslan yılmaz
        #Masöz Cansu
        #haberler
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