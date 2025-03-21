Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının canlı yayına katılan Cansu isimli kadın, İzmit’te bir masaj salonunda profesyonel masöz olarak işe başladığında kısa süre içinde kendisine müdürlük teklif edildiğini ve bir senet imzalattırıldığını dile getirdi. Zamanla patronu Nagihan’ın kendisini “Müşterilerimle fuhuş yapacaksın” diyerek tehdit ettiğini söyledi.

İHBAR ÜSTÜNE İHBAR GELDİ REKLAM advertisement1

"NAGİHAN ÇETE BAŞI"

Nagihan hakkında sayısız ihbar geldiğini belirten Didem Arslan Yılmaz, bu ihbarlardan birkaçını canlı yayına bağladı. İhbarcıların hepsi aynı şeyi söyledi: “Nagihan, masum kadınları işe alıyor ve zaman içinde tehditlerle fuhuşa zorluyor.”