Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME geri dönüyor. Türkiye'nin en güvenilir isimleri arasında yer alan yılların başarılı habercisi Didem Arslan Yılmaz ve ekibi, yeni sezonda da mağdurların ve doğrunun yanında olmaya devam edecek.

Geçtiğimiz sezon sahte gelin Melisay'la Türkiye'nin en büyük sahte gelin çetesinin çökertildiği, Merve Üstün gibi Türkiye'yi derinden etkileyen pek çok cinayetin çözüldüğü Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME, bu sezon da bomba gibi geliyor. En büyük yüzleşmeler yine VAZGEÇME stüdyosunda gerçekleşecek, en derin sırlar ortaya çıkacak. Sevdiklerine özlem duyanlar burada kavuşacak, acılı annelerin gözyaşları yine burada dinecek. Haklı haksız, suçlu suçsuz Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME'de ortaya çıkacak. Mağdurların kalplerindeki acı dinecek. Didem Arslan Yılmaz, gerçeklerin izini sürmeye devam edecek ve umudunu kaybedenlere 'vazgeçme' diyecek.

Hasret çekenlerin, gerçeklerle yüzleşmek isteyenlerin, doğrudan vazgeçmeyenlerin programı "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME" 9 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla Show TV'de



Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin Tanıtımı;