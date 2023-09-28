Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de yüz yüze gelen çift birbirini suçladı

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Rafet, dürüst bir evlilik yapmak istediğini, bu zamana kadarki birikimini hak eden bir insanla paylaşmak için evlendiğini ifade etti.

Şerife’nin kendisiyle para için evlendiğini söyledi. Bu zamana kadar karısı için evini sattığını, ona altınlar aldığını ancak bir türlü kendisini mutlu edemediğini iddia etti. Şerife’nin yurtdışındaki oğluna da çok miktarda para gönderdiğini söyledi. Şerife ise kocasından taleplerini bir bir sıraladı, borçlarını ödemesini istedi.

Kocasından boşanmak istediğini söyleyen Şerife Sevinç, eskisi gibi dul maaşı almak istediğini söyledi. Tekrar bir araya gelmek istemediklerini söyleyen çiftin son kararının ne olacağı Vazgeçme’de ekranlara gelecek.