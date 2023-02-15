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Türkiye Tek Yürek sunucusu Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yaralarını sarmak amacıyla, AFAD ve Kızılay için ünlü isimler 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında bir araya geliyor. Sunucuları arasında Didem Arslan Yılmaz'ın de bulunduğu kampanya 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Program öncesinde Didem Arslan Yılmaz kimdir soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Didem Arslan Yılmaz 'ın hayatı ve biyografisi...

Giriş: 15.02.2023 - 22:22 | Güncelleme: ABONE OL
Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Türkiye Tek Yürek sunucusu Didem Arslan Yılmaz hayatı ve biyografisi
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Türkiye Tek Yürek Kampanyası sunucuları arasında yer alan Didem Arslan Yılmaz 'ın hayatı birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve yüzyılın felaketi olarak değerlendirilen deprem felaketinin yaralarını sarmak amacıyla AFAD ve Kızılay için Türkiye Tek Yürek Kampanyası adı altında ortak yayın gerçekleştirilecek. Peki, "Türkiye Tek Yürek sunucusu Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? " İşte Didem Arslan Yılmaz 'ın hayatı...

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

Didem Arslan Yılmaz, aslen Sivas'lı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Kadıköy Kız Lisesi ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu.
Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de Haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. 2004 yılında Habertürk'e geçti ve Haber Sahası programını sundu.
Haber yolculuğu CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi.
CNN TÜRK'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Habertürk'teydi. Habertürk'te 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.
13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye’nin Nabzı programlarını sunan Didem Arslan Yılmaz, 22 Mayıs 2016'da kanal ile yolları ayırdıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını ve Habertürk'e geri döndüğünü söyledi. 2020 Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevini bırakarak Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunmaya başladı.
Kürşat Yılmaz ile evli olan ünlü sunucunun Mina adında bir kızı var.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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