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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dicle Nehri'nde cansız beden bulundu

        Dicle Nehri'nde cansız beden bulundu

        Dicle Nehri kenarında oynayan çocuklar nehirde cansız bir beden gördü, yetkililer cesedin 43 yaşındaki Serdar S'ye olduğunu belirledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 22:23 Güncelleme: 25.02.2024 - 22:23
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        Dicle Nehri'nde cansız beden bulundu
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        Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Dumlupınar Mahallesi'nde Dicle Nehri kenarında oynayan çocuklar, kıyıya yaklaşık 2 metre uzaklıkta suda hareketsiz birisi olduğunu fark etti.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve Diyarbakır'dan jandarma su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, ailesi tarafından iki gün önce kayıp ihbarı yapılan Serdar S'ye (43) ait olduğu belirlendi.

        İlçede balıkçılık yaparak geçimini sağladığı öğrenilen Serdar S'nin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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