Dibek kahvesi için kullanılacak kavrulmuş kahve çekirdekleri, tahtadan ya da taştan yapılan büyük havanlarda dövülüyor. Kahve, ismini de "dibek" olarak anılan bu büyük havanlardan alıyor.
Dibek Kahvesinin Faydaları Nelerdir?
- Kolesterole Faydası:Her gün düzenli olarak içildiğinde iyi kolesterolü artırır ve kötü kolesterolü dengede tutmaya yardımcı olur.
- Mideye Faydası:Midenin rahatsız olmasını engelleyerek hazmı kolaylaştırır. Midenin daha hızlı çalışmasına etki eder ve yiyeceklerin sindirimden geçmesine yardımcı olur. Dibek kahvesi aynı zamanda tokluk hissi verir ve bu nedenle zayıflamaya yardımcı olur.
- Sindirim Sistemine Faydası:Düzenli şekilde içildiğinde ya da ağır yemeklerden sonra tüketildiğinde mideyi rahat ettirdiği gibi sindiriminde hızlı olmasını sağlar ve hazımsızlık derdine son verir.
- Cilde Faydası:Cilt güzelliği için düzenli tüketilmesi ve tortusu ile birkaç saniye yüzün ovulması yeterlidir. İçerdiği yağlar ve aroma ile cildi ve vücudu rahatlatırken aynı zamanda moral düzelmesi de sağlar.
- Dibek kahvesi hazmı kolaylaştırır.
- Ağız kokusunu önler.
- Hafızayı güçlendirir.
- Mideyi çalıştırır.
- Kanseri önler.
- Parkinson hastalığının düşmanıdır.
- Safra taşlarını yok eder.
- Kolesterolü düşürür.
- Ağrı kesicidir.
- Cildi korur.
- Sindirimi kolaylaştırır.
- Tokluk hissi verir.
- Depresyonu önler.
- Şeker hastalığını oluşmadan önler.
- İçerdiği üzüm çekirdeği sayesinde hafızayı güçlendirici etkisi vardır.
- Kahveyi içtikten sonra telve ile ellerinize masaj yaparsanız ellerinizdeki lekeler zamanla gidecektir ve kırışıklık oluşumunu da engelleyecektir.
- Kahve içildikten sonra kalan telvesi ile yüzünüze masaj yaparsanız, gözeneklerinizdeki kirler gidecektir. Bu şekilde cildiniz nefes almaya başlayacaktır. Aynı zamanda içerdiği doğal yağ sayesinde ipeksi bir cilde kavuşursunuz.
- Telve ile yüzün oval hareketlerle ovulması kan dolaşımı hızlandıracağı için erken kırışıklıkların önüne geçersiniz.
Dibek Kahvesi Nasıl Yapılır?
Dibek kahvesi için gerekli malzemeler:
Dibek kahvesi, su, cezve, kişi sayısı kadar fincan.
Dibek kahvesi yapılışı:
- Cezveye kişi başı 1 tatlı kaşığı kadar dibek kahvesi koyun. Ardından üzerine kişi başı bir fincan su ilave edip güzelce karıştırın. (Bu aşamada dileyenler toplam 1 çay kaşığı kadar Türk kahvesi ya da şeker de ilave edebilir.)
- Ardından cezveyi ocağa alın ve hiç karıştırmadan pişirmeye başlayın. Kahve köpürmeye başlayınca taşmadan, hemen ocaktan alın ve fincanlara köpüklü kısmı pay edin. Ardından dilerseniz kahveyi yeniden ocağa alıp biraz daha yükselmesini sağlayın. Son olarak cezvede kalan kahveyi de fincanlara pay edin. İşte bu kadar.
- Dibek kahvesi, içine eklenen malzemeler nedeniyle kendinden aromalı bir kahve olsa da dilerseniz yanına kuş lokumu, minik kurabiyeler ya da hurma gibi ikramlar koyarak da servis edebilirsiniz.
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