Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik DHKP/C'nin kilit ismi İstanbul'da yakalandı | son dakika haber

        DHKP/C'nin kilit ismi İstanbul'da yakalandı

        Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün açık alan yapılanması DEV-GENÇ saflarında faaliyet gösteren kritik isimlerden U.G., İstanbul'da yakalandı. Sansasyonel eylem arayışında olduğu öğrenilen U.G.'nin "Haydar" kod adlı C.G. ile M.G. adlı 2 ağabeyinin ise 9 yıl önce Tunceli-Hozat arasındaki kırsalda hava harekatında öldürülen DHKP/C'li 11 kişi arasında yer aldığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 09:20 Güncelleme: 12.09.2025 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        DHKP/C'nin kilit ismi İstanbul'da yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da edinilen bilgiye göre, terör örgütü DHKP/C'nin kırsaldan metropoldeki üyelerine aktarılan mesajların izini süren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bir şüpheliyi İstanbul'da takibe aldı.

        TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

        İHA'daki habere göre yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz pazar günü belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda, sansasyonel eylem arayışında olduğu öğrenilen U.G. adlı örgüt üyesi yakalandı.

        DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

        DHKP/C'nin açık alan yapılanması olarak bilinen DEV-GENÇ içerisinde etkin faaliyet yürüten ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan U.G.'nin saklandığı adreste yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        REKLAM

        SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMECE TUTUKLANDI

        DEV-GENÇ'in alan yapılanmasında faaliyet göstermekle suçlanan ve eylem talimatı aldığı öğrenilen U.G., sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisteki sorgusu tamamlanan terör örgütü üyesi, 10 Ağustos'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        2 AĞABEYİ TUNCELİ'DE ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Tutuklanan U.G.'nin aile boyu örgüt üyesi olduğu ortaya çıktı. "Haydar" kod adlı C.G. ile M.G. adlı 2 ağabeyinin, 7 Kasım 2016 tarihinde Tunceli kırsalındaki bir hava harekatında Çet Deresi mevkiindeki sığınakta öldürülen DHKP/C'li 11 kişi arasında yer aldığı anlaşıldı.

        Şüphelinin ablası B.G. de DHKP/C içindeki kilit isimlerden biri olarak dikkat çekerken, o da sözde üst düzey örgüt sorumlusu olarak İstanbul Küçükarmutlu'da yakalanıp tutuklandığı aktarıldı. Öte yandan B.G.'nin birçok eylemin talimatını vermekle suçlandığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #DHKP-C üyesi
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Onana'nın maliyeti belli oldu!
        Jota Silva Beşiktaş için geliyor!
        Jota Silva Beşiktaş için geliyor!
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Bakan Kurum yeni finansman modelinin detaylarını açıkladı
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        "Yunanistan'la benzer özelliklere sahibiz!"
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        ABD'de suikastta kullanılan silah bulundu
        ABD'de suikastta kullanılan silah bulundu
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Habertürk Anasayfa