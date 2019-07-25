DGS tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS tercihi nasıl yapılır? İşte detaylar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2019

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından yayınlanan DGS tercih kılavuzu ile birlikte tercih süreci başlayacak. ÖSYM DGS tercih tarihlerini henüz açıklamadı...

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar DGS tercihlerini ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasından TC Kimlik numaralarını ve aday şifrelerini tuşlayarak yapabilecek.