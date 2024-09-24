Tercihler sona eriyor! 2024 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
18 Eylül tarihinde başlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri 24 Eylül saat 23.59'da sona eriyor. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden tamamlayan adaylar, DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi mercek altına aldı. DGS tercih yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfası üzerinden erişime sunulacak. Peki, DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin tüm detaylar...
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DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılan DGS tercih yerleştirme işlemleri 24 Eylül gecesi sona eriyor. Tercihlerini tamamlayan lisans adayları, DGS tercih sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, DGS tercih sonuç tarihi belli oldu mu? İşte DGS tercih yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...
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2024 DGS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2024 DGS tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2024 DGS tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuz doğrultusunda DGS tercih işlemleri, 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
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DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.
Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.
Adaylar, Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2023-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.
DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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DGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı.
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DGS tercih sonuçlarının 27 Eylül Cuma günü açıklanması bekleniyor.
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