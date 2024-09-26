DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 DGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri 18-24 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler ''2024 DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. DGS yerleştirme sonucu sonuc.osym.gov.tr üzerinden erişime açılacak. İşte, ÖSYM 2024 DGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı…
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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da düzenlendi. Uzun süren bekleyişin ardından DGS sonuçları 10 Eylül’de açıklandı. DGS tercih işlemleri ise 18 Eylül'de başladı ve 24 Eylül 2024 tarihinde sona erdi. Ön lisans mezunu binlerce aday, sınav puanı ve sıralamasına göre üniversite tercihinde bulundu. Peki, DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 DGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr…
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DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
ÖSYM'den DGS yerleştirme sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.
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DGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, açıklandıktan sonra yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından yapılacak.
Ancak 2024 DGS üniversite kayıt tarihleri henüz belli olmadı. Kayıt işlemleri, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak.
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