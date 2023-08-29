2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 DGS tercih kılavuzu yayınlandı. DGS tercih kılavuzunun erişime açılması ile beraber tercih başvuruları da başladı. Bu noktada, "DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, ÖSYM DGS tercih kılavuzu ve DGS tercih başvuru ekranı hakkında bilgiler...