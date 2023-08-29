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        Haberler Gündem Eğitim DGS tercih kılavuzu yayınlandı, tercihler başladı! ÖSYM ile 2023 DGS tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        DGS tercih kılavuzu yayınlandı, tercihler başladı!

        Merakla beklenen 2023 DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Tercih kılavuzunun yayınlanması ile beraber Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri de başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 DGS tercihleri 29 Ağustos ile 5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki, DGS tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖSYM DGS tercih kılavuzu ile tercih başvuru ekranı hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 16:54 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:54
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        • 1

          2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 DGS tercih kılavuzu yayınlandı. DGS tercih kılavuzunun erişime açılması ile beraber tercih başvuruları da başladı. Bu noktada, "DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, ÖSYM DGS tercih kılavuzu ve DGS tercih başvuru ekranı hakkında bilgiler...

        • 2

          DGS TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU

          2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

        • 3

          DGS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
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