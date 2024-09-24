DGS tercihleri için son gün! ÖSYM kılavuzu ile 2024 DGS tercihleri nasıl yapılır, dikey geçiş bölümleri neler?
DGS tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 DGS tercih kılavuzu ile belli olmuştu. Kılavuza göre DGS tercihleri için süreç 24 Eylül Salı günü sona eriyor. Adaylar, tercih işlemlerini 24 Eylül saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, 2024 DGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, dikey geçiş bölümleri neler? İşte 2024 DGS tercih ekranı, 4 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları hakkında ayrıntılı bilgiler…
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2024 DGS ek tercih kılavuzu doğrultusunda 18 Eylül’de başlayan DGS tercihleri, bugün sona eriyor. Bu sebeple henüz tercih başvurusu yapmamış olan adaylar ‘’DGS tercihleri nasıl yapılır, dikey geçiş bölümleri neler, kaç tercih hakkı var?’’ sorularına yanıt arıyor. DGS taban puanları ve başarı sıralamaları sorgulanıyor. İşte DGS tercih ekranı 2024 ve 4 yıllık üniversite taban puanları…
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2024 DGS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2024 DGS tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2024 DGS tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuz doğrultusunda DGS tercih işlemleri, 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
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DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
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Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir.
Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.
Adaylar, Tablo-1’de yer alan lisans programlarının 2023-DGS yerleştirme sonucundaki varsa en küçük puanlarına, aşağıdaki internet adresinden ulaşabileceklerdir.
DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılanadayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirdeYükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar,2024-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarınıÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.2024-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2024-DGS’ye girmiş ve 2024- DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerikullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihlerişleme alınmayacaktır.
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Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonraadayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmalarızorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilensonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucunabağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücretialınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak veyerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iadeedilmeyecek ve devredilmeyecektir.
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