ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. ÖSYM Twitter hesabında paylaşımda bulunarak "Devletimizin Koronavirüs (Covid 19) salgını önlemleri kapsamında sınavlarımız ertelenmiştir. ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır." dedi. Peki DGS sınavı ertelendi mi? 2020 DGS ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi...

DGS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

2020 yılı DGS sınavı ertelenmedi. ÖSYM'nin ertelediği sınavlar arasında,

-MSÜ

-DİB-MBSTS

-YDS/1

-e-YDS/4

-e-YDS/5

-EKPSS

-ALES/1

-İSG/1

sınavları ertelendi.

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı, ertelenmemesi durumunda 5 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. 2020 yılı DGS başvuruları Mayıs ayında başlayacak. Başvurular 13 ile 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ