ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı 2024 tercih sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Gözler DGS ek tercih tarihlerine çevrildi. Ayrıca DGS 2024 puanları da paylaşıldı. Herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar ek tercihlere odaklandı. Peki DGS ek tercih ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2024 DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?