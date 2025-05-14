DGS başvurusu ne zaman? 2025 DGS başvuruları nasıl ve nereden yapılır?
ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru sürecini başlatmaya hazırlanıyor. İki yıllık ön lisans programlarını, dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra sınav heyecanına hazırlanacak. Peki, DGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Başvuru işlemleri nasıl ve hangi platform üzerinden yapılacak? İşte detaylar...
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2025 DGS başvuru tarihi duyuruldu. Adaylar, başvurularını artık internet üzerinden kolaylıkla yapabilecekler. ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden başvuru işlemleri gerçekleştirilebilecek. İşte DGS başvuru tarihi ve başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar...
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DGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
2025 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 21 Mayıs 2025 tarihinde başlayacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav başvuru tarihlerini açıkladı ve adayların başvurularını 2 Haziran 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini belirtti.
Bu tarihlerde yapılmayan başvurular için geç başvuru süreci ise 13 Haziran 2025'te sona erecek.
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DGS 2025 TARİHİ NE ZAMAN?
2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı 20 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
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DGS BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?
2025 DGS başvuruları, adayların internet üzerinden kolayca yapabileceği şekilde düzenlendi. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması aracılığıyla yapabilecekler. Ayrıca, başvuru işlemleri, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.