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        Haberler Ekonomi Teknoloji Dgpays’e uluslararası yatırım - Teknoloji Haberleri

        Dgpays’e uluslararası yatırım

        Yerli fintek şirketi Dgpays, Avrupa'dan önemli kuruluşlardan yatırım aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 15:21 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:21
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        Dgpays'e uluslararası yatırım
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        Türkiye’nin fintek şirketlerinden Dgpays, ikinci yatırım turunu tamamlayarak Avrupa’dan önemli bir yatırım aldı. Avrupa’nın en büyük fintek fonlarından Truffle Capital ve dünyanın en büyük ödeme hizmetleri şirketinin stratejik yatırımları, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD’nin yeniden yatırımı ile Dgpays iki yıldan az sürede şirket değerini iki katından fazlasına çıkarıp 600 milyon doların üzerinde bir değere taşıdı.

        İş birliği; Dgpays kurucusu ve CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner’in katılımlarıyla 27 Şubat’ta Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle kamuoyu ile paylaşıldı.

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        2017 yılında kurulan Dgpays, 600 kişiyi aşan BT / Ar-Ge ekipleri tarafından Türkiye’de geliştirilen ürün ve hizmetleri ile bölgenin en büyük teknoloji sağlayıcısı haline geldi. Hem finans hem de finans dışı sektörlerden 50’yi aşkın kuruma teknoloji sağlayan Dgpays, 2022 yılında yurt dışında da faaliyetlerini başlattı. Şirket ilk yatırım turunu da 2021 yılının sonunda tamamlamıştı.

        Soldan itibaren sırasıyla, EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Dgpays CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Truffle Capital kurucularından Bernard-Louis Roques.
        Soldan itibaren sırasıyla, EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, Dgpays CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve Truffle Capital kurucularından Bernard-Louis Roques.

        "TÜRKİYE'NİN YÜKSEK POTANSİYELİNE İNANCI VE ARTAN YATIRIM İŞTAHINI GÖSTERİYOR"

        Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dgpays CEO’su Serkan Ömerbeyoğlu şunları kaydetti: “Henüz çok genç bir şirket olarak Dgpays ile geçtiğimiz 7 yıl içinde hızla büyüyerek önde gelen bir teknoloji şirketi haline geldik. Son 2 yıl içinde yatırım değerlememizi katlayarak yabancı yatırımları ülkemize getirmeye ve şirketimizin değerini daha da yukarı taşımaya devam ediyoruz. Son olarak aldığımız yatırımlarla şirket değerimiz 600 milyon doların üzerine geldi. Türkiye ve yurt dışında güçlü büyümemizi sürdürerek fintek sektöründe globalde kritik bir oyuncu olma hedefimizle çalışmaya devam edeceğiz.”

        Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu da Türkiye’nin büyüyen ekonomisine ve stratejik konumuna vurgu yaparak "Ülkemizdeki erken aşama teknoloji yatırımlarında 2023 yılında toplam 325 işlem gerçekleşirken 33 yatırım turu ile fintek sektörü en çok işlem gerçekleşen dikeylerden biri oldu. Ülkemizin teknoloji ekosisteminin en önemli güç kaynağı yetenekli girişimcileri ve nitelikli çalışanlarıdır. Sektörün önemli oyuncularından biri olan Dgpays’in aldığı bu uluslararası yatırım, ülkemizin potansiyeline olan inancı ve ülkemize yönelik artan yatırımcı ilgisini de göstermektedir. Yatırım Ofisi olarak en büyük hedeflerimizden biri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülke ekonomimize katkı sunmak üzere uluslararası doğrudan yatırımların artırılması ve ülkemizin yatırım ortamının geliştirilmesidir.” ifadelerini kullandı.

        Dgpays’e ikinci yatırımını gerçekleştiren EBRD’nin Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ise konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye finansal teknolojiler sektöründe dünya çapında rekabet edebilecek güce sahip, inovatif şirketleri bulunan önemli bir ülke. Dgpays de bu sektördeki en büyük aktörlerden biri. Daha önce 2021’de yine yatırım yaptığımız Dgpays’e ve Türkiye ekonomisinin potansiyeline olan güvenimizle 2024 yılında Dgpays’e yeniden yatırım gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz.”

        Aldığı uluslararası yatırımla şirket değerini daha da yükselten Dgpays, yurt dışı operasyonlarını da büyüterek global arenada güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor.

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