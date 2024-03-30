DFSK Türkiye'de yönetim kadrosu değişti

Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına yeniden giriş yapan Çin'li otomobil üreticisi DFSK’nın yönetim kadrosu değişti.

Markanın Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Çınar Noyan getirildi.

Ayrıca, Satış Direktörlüğü görevine Barış Özkan, Pazarlama Direktörlüğü görevine Kağan Özsaraç, Satış Sonrası Hizmetler Direktörlüğüne ise Ömer Zafer Özak atandı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Çınar Noyan, 1995-2002 yılları arasında Nissan Otomotiv A.Ş.'de çeşitli görevlerde bulundu. Daha sonra Tofaş'ta Stratejik İletişim Koordinatörlüğü ve 2006-2009 yılları arasında Subaru Marka Direktörlüğü görevlerini üstlendi.

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2020 yılından Mart 2024'e kadar Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Genel Sekreteri olarak görev yapan Noyan, DFSK Türkiye'nin yeni Genel Müdürü olarak pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonlar dahil olmak üzere tüm Türkiye operasyonlarından sorumlu olacak.

Çinli otomobil üreticilerinden DFSK Motor, 2 benzinli SUV, 2 benzinli ticari ve 2 elektrikli ticari araçtan oluşan ürün gamının satışına 2023 yılında başlamıştı.