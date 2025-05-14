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        Haberler Gündem "Dezenformasyon demokrasimize sistemli bir tehdittir"

        İletişim Başkanı Altun'dan "Siyasal İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele" programına ilişkin paylaşım

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dezenformasyon yalnızca bir yalan değil, aynı zamanda toplumsal güvene, huzura ve demokrasimize yönelik sistemli bir tehdittir." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 19:27 Güncelleme: 14.05.2025 - 19:27
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        "Dezenformasyon demokrasimize sistemli bir tehdittir"
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        Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Merkezinde "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu" kapsamında düzenlenen "Siyasal İletişim ve Dezenformasyonla Mücadele" programına katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

        "Dezenformasyon yalnızca bir yalan değil, aynı zamanda toplumsal güvene, huzura ve demokrasimize yönelik sistemli bir tehdittir." vurgusu yapan Altun, şunları kaydetti:

        "Gerçekleri çarpıtan her bilgi, milletimizin iradesine yöneltilmiş bir saldırıdır. Bizler, hakikatin izinde, yalanın ve algı operasyonlarının karşısında durmaya, doğruyu her zeminde savunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle programın hazırlanmasında emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

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