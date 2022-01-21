Devrim Seyrek kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? 2021 O Ses Türkiye finalisti Devrim Seyrek kaç yaşında, nereli? İşte O Ses Türkiye Devrim Seyrek biyografisi!

Devrim Seyrek, O Ses Türkiye 2021 düello turunda rakibini geçerek sonraki tura adını yazdırmayı başardı. Finalde kıyasıya mücadele edecek Devrim Seyrek, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki Devrim Seyrek kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte 2021 O Ses Türkiye finalisti Devrim Seyrek'in hayatı ve biyografisi!

DEVRİM SEYREK KİMDİR?

O Ses Türkiye 2021’e katılan Devrim Seyrek, 30 yaşında. Yarışmaya İzmir’den katılıyor. Güzelbahçe Belediyesi’nde çalışan Devrim Seyrek, akşamları da sahne alıyormuş. Yarışmacıya destek olmak için Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve başkan yardımcısı Mustafa Günay kuliste idi.

KİMİN TAKIMINDA YER ALIYOR?

Devrim Seyrek, O Ses Türkiye kör eleme turunda Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk’ü döndürmeyi başardı. KERKÜK ZİNDANI adlı şarkıyı seslendiren yarışmacı, kendisi için dönen jüri üyelerinden tercihi Beyazıt Öztürk oldu. Soner Eden ile düello turunda kıyasıya bir mücade eden Devrim Seyrek, Beyazıt Öztürk'ün seçimi ile sonraki tura geçti.